«Наибольшая выработка тестостерона»: какие упражнения улучшают потенцию

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Сексолог Фельдман: приседания и простая ходьба способны улучшить потенцию

«Наибольшая выработка тестостерона»: какие упражнения улучшают потенцию

Фото: www.globallookpress.com/Oliver Dietze

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Мужское здоровье также зависимо от правильного кровообращения.

Приседания, жимы и тяги способны улучшить потенцию. Более того, даже обычная ходьба играет на пользу мужскому здоровью. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал сексолог Павел Фельдман.

«Многосуставные упражнения: жимы, тяги, приседания. В таких упражнениях выработка тестостерона наибольшая», — подчеркнул специалист.

Ягодичный мост, сведение и разведение ног в тренажере также повышают мужское здоровье. Сексолог пояснил, что все дело в улучшении притока крови к паховой области — приседания тоже этому способствуют. 

Улучшить кровообращение можно даже при помощи обычной ходьбы или езды на велосипеде. Причем быстрый бег обладает и дополнительным плюсом — повышением выработки тестостерона, уточнил Фельдман.

Упражнение Кегеля, развивающее мышцы тазового дна, способствует не только продлению полового акта, но и улучшает эрекцию. Человеку не стоит пренебрегать и растяжкой, так как это также повышает мужское здоровье, заключил сексолог.

Ранее 5-tv.ru писал, почему у бодибилдеров нередко возникают проблемы с потенцией.

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