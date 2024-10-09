«Наибольшая выработка тестостерона»: какие упражнения улучшают потенцию

Мужское здоровье также зависимо от правильного кровообращения.

Приседания, жимы и тяги способны улучшить потенцию. Более того, даже обычная ходьба играет на пользу мужскому здоровью. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал сексолог Павел Фельдман.

«Многосуставные упражнения: жимы, тяги, приседания. В таких упражнениях выработка тестостерона наибольшая», — подчеркнул специалист.

Ягодичный мост, сведение и разведение ног в тренажере также повышают мужское здоровье. Сексолог пояснил, что все дело в улучшении притока крови к паховой области — приседания тоже этому способствуют.

Улучшить кровообращение можно даже при помощи обычной ходьбы или езды на велосипеде. Причем быстрый бег обладает и дополнительным плюсом — повышением выработки тестостерона, уточнил Фельдман.

Упражнение Кегеля, развивающее мышцы тазового дна, способствует не только продлению полового акта, но и улучшает эрекцию. Человеку не стоит пренебрегать и растяжкой, так как это также повышает мужское здоровье, заключил сексолог.

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