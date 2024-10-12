«Начались неприятности»: Костенко попала в госпиталь с восьмимесячным сыном

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 12 0

Анастасия Костенко попала в госпиталь с восьмимесячным сыном

«Начались неприятности»: Костенко попала в госпиталь с восьмимесячным сыном

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Модель столкнулась с чередой проблем.

Модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — попала в больницу вместе с восьмимесячным сыном. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

У многодетной мамы врачи диагностировали острый бронхит и анемию. По ночам модель просыпается и долго не может восстановиться после ужасного кашля. Причем это происходит уже в четвертый раз за полтора месяца. Но больше всего Костенко беспокоится за сына, у которого также начали проблемы со здоровьем.

«Позавчера начались неприятности с Ярославом. Тоже сначала одно, потом второе, один врач говорит, что нестрашно, другие три: «Вы чего?! Бегом в госпиталь», — написала она.

Но на этом сложности не закончились. Недавно Костенко поделилась, что она узнала о болезни близкого человека и не может не волноваться за него. Многодетную маму активно поддерживают ее подписчики, чему она очень благодарна и старается не падать духом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасия Костенко подтвердила роман с Дмитрием Тарасовым до его развода с Ольгой Бузовой.

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