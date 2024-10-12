Момент взрыва цистерны на АЗС в Грозном попал на видео

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 1 323 0

Части обугленной бочки нашли во дворе многоквартирного дома.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мощный пожар на автозаправочной станции в Грозном произошел после взрыва цистерны с газом. Силой взрывной волны ее даже отбросило во двор соседнего жилого дома. Кадры случившегося оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел на проспекте Мохаммеда Али. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы, По данным 5-tv.ru, возгорание локализовано, сейчас спасатели разбирают завалы.

Кроме того, по предварительным данным 5-tv.ru, жертвами произошедшего стали четыре человека. Среди них — двое детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном взрыве, который прогремел на заправке в Махачкале 27 сентября. В результате произошедшего погибли 13 человек, включая троих несовершеннолетних.

Следователи не нашли на пепелище следов взрывных устройств, было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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