При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека, включая двоих детей

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 117 0

На месте происшествия работают экстренные службы.

При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека, включая двоих детей

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В результате взрыва на автозаправочной станции в городе Грозный Чеченской Республики, предварительно, погибли четыре человека, среди них двоих детей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Взрыв на АЗС на проспекте Мохаммеда Али прогремел около 15:40 по московскому времени днем 12 октября. Предположительно, сперва на заправке загорелась цистерна с газом — 5-tv.ru публиковал кадры, на которых бочка с невероятной силой вылетает с заправки. Позже ее обугленные части обнаружили в соседнем дворе.

«На проспекте Моххамеда Али произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. Информация о пострадавших уточняется», — сообщает МЧС России.

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы, спасатели разбирают завалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном взрыве, который прогремел на заправке в Махачкале 27 сентября. В результате произошедшего погибли 13 человек, включая троих несовершеннолетних.

Следователи не нашли на пепелище следов взрывных устройств, было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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