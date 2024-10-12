Путин обновил состав Совета по физкультуре и спорту

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, в состав совета вошли известные спортсмены, тренеры, руководители спортивных федераций и органов власти, отвечающие за развитие физической культуры и спорта в стране.

Среди них — глава Федерации гимнастики России (ФГР) и глава РЖД Олег Белозеров, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Совет по развитию физической культуры и спорта является консультативным органом при президенте РФ. Он рассматривает ключевые вопросы, связанные с реализацией государственной политики в области физической культуры и спорта, а также дает рекомендации по совершенствованию системы управления отраслью.

Из состава Совета были исключены: Олег Кожемяко, Ирина Винер, Сергей Цивилев, Сергей Шойгу и Василий Голубев.

Обновленный состав Совета будет работать над дальнейшим повышением массовости спорта и созданием необходимых условий для развития физкультуры и спорта в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Губернатор Балицкий посетил Запорожскую АЭС.