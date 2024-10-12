Губернатор Балицкий посетил Запорожскую АЭС

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Станция находится под защитой ВС РФ, что обеспечивает ей безопасность.

Губернатор Балицкий посетил Запорожскую АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий посетил Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Балицкий осмотрел станцию, а также пообщался с ее сотрудниками. По его собственным словам, коллектив работает слаженно, сама станция в порядке — ее безопасность обеспечивают Вооруженные сил (ВС) РФ.

При этом губернатор отметил, что международное сообщество закрывает глаза на обстрелы АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Они сегодня закрывают на это глаза, поэтому для нас они не существуют. Мы знаем, что Украина атакует ЗАЭС, считаю, что только при полной нашей победе, при выполнении тех задач, которые поставил перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, будет возможна справедливая оценка действий киевского режима», — подчеркнул Балицкий.

Однако, по словам губернатора, Запорожской АЭС все равно надежно защищена силами российской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник ЗАЭС погиб в результате обстрела ВСУ.

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