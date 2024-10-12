Звезда «Черного облака» Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 161 0

Постановка в его родном театре Ленсовета перенесен на 2 декабря. Артиста ждет ряд срочных обследований.

Звезда «Черного облака» Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Артист театра Ленсовета Григорий Чабан потерял сознание во время спектакля «Три сестры» в Петербурге. По информации 5-tv.ru, звезде сериалов «Черное облако» и «Почка» оперативно вызвали «скорую помощь».

На официальной странице театра сообщается, что спектакль переносится на 2 декабря. Билеты при желании можно вернуть до 17 октября включительно.

Предварительно, по информации администрации, у 38-летнего актера произошел спазм сосудов. Впереди Чабана ряд срочных обследований.

Григорий Чабан родился в Ленинграде в 1985 году. После окончания театральной академии был принят в труппу театра имени Ленсовета. С 2020 года перешел на службу в БДТ им. Товстоногова. Зрителям он наиболее известен по ролям в таких картинах, как «Бывшие», «Государственная граница», «Почка», «Черное облако», «Мерзлая земля», «Русские на Мариенплац» и другим.

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