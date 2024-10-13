Счетная палата РФ проверила расчеты правительства по 19 новым нацпроектам

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Все средства будут распределять по трем основным направлениям: национальная оборона, социальная поддержка, развитие технологий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЭДУАРД КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

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В новом бюджете заложены беспрецедентные расходы на стимулирование собственного производства. Все средства будут распределять по трем основным направлениям: национальная оборона, социальная поддержка, развитие технологий. Расчеты правительства проверили на этой неделе в счетной палате, изучив, в том числе паспорта всех 19 новых нацпроектов.

«Больше всего средств в следующем году будет выделено на социальные и социально инфраструктурные проекты, такие как семья 2,8 триллиона, инфраструктура для жизни 1,1 триллиона, молодежь и дети 460 миллиардов и продолжительная активная жизнь 370 миллиардов. В совокупности по этим национальным проектам будет обеспечено более 80% всех расходов на национальные цели», — сказал глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обсуждении в рамках заседания Госсовета подготовку нацпроектов в области промышленности.

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