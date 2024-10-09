Подготовку нацпроектов в области промышленности обсудили на заседании Госсовета

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Большое внимание было уделено работе по достижению технологического лидерства страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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В России идет активная работа над нацпроектами. Их реализация должна стать ответом на угрозы и вызовы экономике страны, заявил секретарь Госсовета Алексей Дюмин, выступая на заседании комиссии, посвященном развитию отечественной промышленности.

Дюмин подчеркнул, что одна из главных задач сейчас — определить с регионами наиболее эффективные инструменты работы вместе с экспертным сообществом и институтом развития.

«Сегодня перед экономикой и промышленностью России стоит много вызовов угроз, и мы видим — они не ослабевают, а только усиливаются. Ответом на них должны стать новые национальные проекты, которые сейчас разрабатываются по поручению президента, в том числе в сфере технологического лидерства. Результатами их реализации станут новые производства, внедрение передовых технологий и создание условий глобальной конкурентоспособности наших предприятий. Работа по определению плановых мероприятий нацпроектов и их финансирования продолжается», — сказал секретарь Госсовета Алексей Дюмин.

Министр промышленности и торговли отметил, что уже подготовлен ряд нацпроектов по технологическому лидерству. Они касаются создания новых материалов, внедрения инновационных технологий на производстве, а также промышленного обеспечения транспортной мобильности.

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