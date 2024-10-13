Путин провел встречу с президентом Ирана за закрытыми дверями

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Москва считает отношения между странами приоритетными, Тегеран настроен их и дальше укреплять.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Щербак; 5-tv.ru

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Тема:
БРИКС

Сейчас завершаются последние приготовления к саммиту БРИКС, уточняются детали, потому так важны личные контакты. Не случайно Владимир Путин полетел в Ашхабад на мероприятие в честь 300-летия туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Для своего народа он, как для нас Пушкин, и оставил след в истории многих стран центральной Азии. И у нас в Астрахани жил. Но скорее, юбилей был красивым поводом для встреч на высшем уровне, например, с новым президентом Ирана. Махтумкули и в этой стране жил.

Протокольная часть встречи лидеров России и Ирана была очень короткой. Москва считает отношения между странами приоритетными, Тегеран настроен их и дальше укреплять. Но детали переговоров остались за закрытыми дверями.

Вашингтон снова начал санкциями тормозить развитие Ирана. Москва помогла ему войти в БРИКС, то есть разорвать этот порочный круг. Странам «мирового большинства» не может грозить изоляция по определению.

«Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления. Подчеркну: Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, Евразэс, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», — подчеркнул Владимир Путин в ходе выступления в Туркменистане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старте саммита БРИКС в Казани через две недели.

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