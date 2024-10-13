«Пить надо меньше»: Лепс чудом выжил после диагностированной гангрены

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Певец Лепс чудом выжил после диагностированной гангрены

«Пить надо меньше»: Лепс чудом выжил после диагностированной гангрены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Zurab Javakhadze

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Артист за любовь к пагубной привычке расплачивался своим здоровьем.

Певец Григорий Лепс вспомнил, как однажды чуть не умер после диагностированной ему гангрены на фоне злоупотребления алкоголем. О том жутком периоде знаменитость рассказал ведущему Борису Корчевникову в эфире одной из программ на федеральном канале.

Лепс вспомнил, что однажды у него начался некроз поджелудочной железы. Тогда певец загремел в больницу. На протяжении года он лечился, позабыв о работе. Из них полгода он пробыл в больнице, где врачи всячески боролись за его жизнь и буквально вытащили с того света.

«Это был панкреонекроз. Пить надо меньше. Скажем так, гангрена. Ну ничего, выкрутились. Спасибо врачам, я их иногда встречаю. Просто повезло», — сказал Лепс.

После выздоровления знаменитость позабыл об алкоголе на десять лет, потом все же начал делать послабления. Но теперь осознает последствия желания выпить. Кроме того, теперь он свой вектор внимания направил на личную жизнь, а именно молодую возлюбленную Аврору. Больших планов на девушку он не строит, так как сейчас она уехала учиться в Лондон, да и разница в возрасте огромная.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о популярных мифах об алкоголе.

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