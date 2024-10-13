«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Артист тщательно подготовился к походу в общественное место, но все же одним жителем столицы был рассекречен.

Солист группы «Руки ВВерх!» Сергей Жуков, несмотря на бешеную популярность на протяжении 30лет, продолжает оставаться обычным человеком, которому не чуждо сходить в простой ресторан или поехать куда-либо на общественном транспорте. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru генеральный директор Руки ВВерх Production, сценарист Вадим Бакунев рассказал, как недавно знаменитость дважды побывал в московском метро и понравились ли ему поездки.

Случилось это зимой и летом. В оба раза мера эта была вынужденная. Сначала из-за огромных пробок в столице и сильной спешки. Тогда спуститься в подземку предложил артисту Бакунев. Жуков сразу согласился на предложение, оценив ситуацию на дорогах.

«Зимой, конечно, капюшон, маска. Никто не узнал, все хорошо, он радовался как ребенок. Он увидел, что в метро уже не надо расплачиваться монетками. Обалдел от того, какие классные поезда. Самое удивительное — это подземные переходы на Пушкинской, где продается все. Он был удивлен, что все продавалось по три тысячи рублей. В общем, это был очень классный экспириенс», — вспомнил Бакунев.

Второй раз Жукова заставило спуститься в подземку также ограниченное время. Это случилось летом, тогда артист отмечал день рождения. Его ожидали гости, поэтому опаздывать он не хотел.

«Мы когда зашли, все сидели, опустив головы. Один мужчина узнал, подошел. Я ему сказал: „Иди отсюда, не подходи к нам, потому что ты сейчас начнешь, все начнут“. Цена популярности», — добавил Бакунев.

И несмотря на многие трудности, Бакунев счастлив быть знаком с Жуковым, который не зазнался.

«Честно, я счастлив, что довелось с таким другом встретиться и что он именно такой, без всяких «дайте мне золотой лимузин, иначе я уйду отсюда», — подытожил Бакунев.

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