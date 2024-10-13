Войска РФ освободили населенный пункт Михайловка ДНР

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 65 0

Украинская армия потеряла не только живую силу, но и военную технику.

Войска РФ освободили населенный пункт Михайловка ДНР

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Росси в ходе спецоперации освободили населенный пункт Михайловка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Российские бойцы нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димидров, Цукурино и Дзержинск ДНР. Вместе с тем было отражено 11 контратак противника.

В ходе боев украинские войска потеряли до 460 боевиков, одну противотанковую пушку «Рапира», три боевые бронированные машины HMMWV и еще одну Kirpi, а также четыре гаубицы Д-30 и пять авто.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы решительно выдавливают ВСУ из Донбасса. Националисты продолжают терпеть поражение на поле боя.

Тема:
Спецоперация
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