Войска РФ освободили населенный пункт Михайловка ДНР
Украинская армия потеряла не только живую силу, но и военную технику.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
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Вооруженные силы Росси в ходе спецоперации освободили населенный пункт Михайловка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Российские бойцы нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димидров, Цукурино и Дзержинск ДНР. Вместе с тем было отражено 11 контратак противника.
В ходе боев украинские войска потеряли до 460 боевиков, одну противотанковую пушку «Рапира», три боевые бронированные машины HMMWV и еще одну Kirpi, а также четыре гаубицы Д-30 и пять авто.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы решительно выдавливают ВСУ из Донбасса. Националисты продолжают терпеть поражение на поле боя.
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