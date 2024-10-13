Пророссийской активистке Колбасниковой запретили въезд в ЕС на 20 лет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 36 0

В отношении проживавшей в Германии уроженки Украины возбуждено несколько уголовных дел за пророссийскую позицию.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Сергеев; 5-tv.ru

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Пророссийской активистке из Германии Елене Колбасниковой на 20 лет запретили въезд в Европейский союз. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Запретили не только въезд на территорию Германии на протяжении последующих 20 лет, но и в Еврозону. Это, конечно, нарушает абсолютно все международные права, потому что, если санкции однажды будут сняты, допустим, через пару лет, нам просто на 20 лет сделали такой. Это власти Германии», — сказала Колбасникова.

В отношении активистки в ЕС возбуждено несколько уголовных дел за пророссийскую позицию, организацию мероприятий в поддержку РФ, нарушение санкций против России и передачу гуманитарной помощи в Донбасс.

В Германии Колбасниковой и другим активистам грозило от пяти до восьми лет тюрьмы, но они успели выехать из страны. Тогда немецкие власти ввели против них санкции в виде запрета на въезд.

В июне прошлого года стало известно, что в Германии судят уроженку Украины Елену Колбасникову за автопробеги, демонстрации и пикеты в поддержку России. На заседание суда она пришла со звездой на груди в цветах российского триколора.

Колбасникова рассказывала, что пророссийские активисты сталкиваются с давлением в ФРГ. Возбуждая против них уголовные дела, власти страны нарушают собственное законодательство. Те, кто проходят обвиняемыми по таким делам, по словам Колбасниковой, не могут рассчитывать на оправдательный вердикт суда и вынуждены выбирать между тюрьмой и отъездом из ФРГ. В марте этого года активистка подала документы на получение гражданства России.

Елена Колбасникова — уроженка Днепропетровска. Стала известна после того, как в мае 2023 года со сцены на митинге заявила, что Россия помогает военному конфликту на Украине скорее закончиться, а сам кризис начался еще до спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что унижение россиян, русскоязычных и всего, что связано с Россией, приобрело характер мейнстрима в Западной Европе.

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