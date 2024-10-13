Дышит сам: у актера Василия Ливанова после операции загноилась рана

У актера Василия Ливанова после операции загноилась рана
Фото: www.globallookpress.com/A Round Table Company
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Легендарного «русского Шерлока Холмса» 29 сентября доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Перенесший операцию народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии, у него загноилась послеоперационная рана. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Собеседник уточнил, что актер находится в сознании, дышит сам, но ход лечения осложняется наличием у него множества хронических заболеваний.
Знаменитого советского и российского актера и режиссера, легендарного «русского Шерлока Холмса» Василия Ливанова вечером 29 сентября доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи предварительно диагностировали у него инсульт.
Супруга актера Елена Ливанова в беседе с 5-tv.ru отказалась комментировать его состояние и называть диагноз, сославшись на то, что он сам потом обо всем расскажет, если захочет.
Осведомленный источник позднее сообщил, что Ливанова госпитализировали на фоне третьего ишемического инсульта. В больнице артисту сделали ангиографию — рентгенологический контрастный метод исследования сосудов и артерий, направленный на выявление патологии кровеносной системы. Также у него удалили тромб. Динамика состояния актера оценивалась как положительная.
Через несколько дней, 8 октября, сообщалось, что 89-летнему Ливанову стало хуже, а 11 октября поступила информация, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Василий Ливанов отреагировал на слухи о том, что у него выявили онкологию.
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