Число пострадавших при обрушении декораций на съемках увеличилось до 23 человек

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая Эксклюзив 152 0

Предварительно, большинство травм — ссадины и ушибы, но есть и переломы.

Число пострадавших при обрушении декораций на съемках увеличилось до 23 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA

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До 23 человек увеличилось число пострадавших при обрушении пола в декоративном вагоне на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти, среди них также есть дети. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, большинство травм — ссадины и ушибы. Помощь оказывали сразу, так как на съемочной площадке была скорая помощь.

Как рассказал источник, одна из пострадавших находится в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени. Повреждений, угрожающих жизни, никто из пострадавших не получил.

Власти Ленинградской области начали расследование для установления точных причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места обрушения декораций. Режиссер картины Карен Геворкян пояснил, что в съемках в этот момент участвовали артисты массовки.

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