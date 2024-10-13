Число пострадавших при обрушении декораций на съемках увеличилось до 23 человек

До 23 человек увеличилось число пострадавших при обрушении пола в декоративном вагоне на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти, среди них также есть дети. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, большинство травм — ссадины и ушибы. Помощь оказывали сразу, так как на съемочной площадке была скорая помощь.

Как рассказал источник, одна из пострадавших находится в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени. Повреждений, угрожающих жизни, никто из пострадавших не получил.

Власти Ленинградской области начали расследование для установления точных причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места обрушения декораций. Режиссер картины Карен Геворкян пояснил, что в съемках в этот момент участвовали артисты массовки.