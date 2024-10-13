Опубликованы кадры с места обрушения декораций на съемках фильма в Ленобласти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 893 0

ЧП произошло во время работы над картиной «Василий Теркин», пострадали 15 человек.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кадры с места обрушения декораций на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области появились в распоряжении 5-tv.ru.

На фото с места происшествия видно, как медики оказывают пострадавшим первую помощь.

Во время съемок фильма режиссера Карена Геворкяна «Василий Теркин» произошло обрушение пола в декоративном вагоне. По последним данным 5-tv.ru, пострадали 15 человек.

Инцидент произошел в Ленинградской области. Известно, что декоративный вагон был вне железнодорожных путей. Находившиеся внутри люди провалились вниз.

По словам режиссера, в целом ничего чрезвычайного не произошло, основные актеры картины не пострадали, легкие ушибы и ссадины получили только участники массовки. Им сразу после случившегося начали оказывать помощь медики дежурившей на съемках машины скорой помощи. Также на место происшествия были вызваны еще несколько медицинских бригад.

Геворкян заявил, что работа над картиной в связи со случившимся останавливаться не будет.

Ранее 5-tv.ru показал кадры обрушения пола вагона на киносъемках в Ленобласти.

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