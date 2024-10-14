В 70 уже не Нюша: Пригожин высказался о псевдонимах артистов

Продюсер считает, что как корабль назовешь, так он и поплывет.

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не понимает моду на отрицательные псевдонимы у артистов. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на конкурсе «Музыкастинг» на «Новом Радио», где он выступает в качестве члена жюри.

«Например, персонаж „Травма“. Я послушал, у меня травма сразу. Возможно, в молодости это прикольно. Псевдоним важен для артиста. А потом важно содержание. Как с таким отрицательным названием можно стать популярным?» — объяснил Пригожин.

Также он против длинных названий. Например, названия китайских групп, которые сложно выговаривать и запоминать. На то, чтобы это запомнить, необходимо потратить всю жизнь. Артисту необходимо понимать, что он делает и «на сколько» он.

«Вы на сколько? Вы на время или на будущее. Я вот не представляю, что Нюшу в 70 лет будут называть Нюшей. Это же смешно. Нужно думать на будущее», — ответил Иосиф Пригожин.

Продюсер напомнил, что человек гораздо проще в обращении, чем многим кажется. И ему необходимо понимать, про что артист и зачем. И артисту необходимо смотреть в горизонт и думать на будущее. Если конечно он планирует работать долго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин высказался скандальных вечеринках P. Diddy.