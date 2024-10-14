Жертва буллинга: Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире

Герцогиню Сассекскую, между тем, обвинили в нарциссизме.

Знаменитая супруга принца Гарри Меган Маркл вновь попала в очередной скандал — герцогиня Сассекская уверена, что является одной из самых ненавидимых персон в мире. Такое заявление она сделала во время встречи с подростками в Санта-Барбаре, пишет издание «Ok!».

Неожиданное высказывание перед девочками, ставшими жертвами жестоко обращения, вызвало шквал осуждения в обществе. Бывшая актриса решила сравнить себя с малолетними жертвами издевательств и поделилась личным опытом переживания агрессивного поведения со стороны окружающих. Она назвала себя «одной из самых ненавидимых и наиболее подвергаемых буллингу персон в мире».

Так, политический комментатор Хлоя Доббс во время новостной программы на канале GB News отметила, что странное высказывание герцогини возмутительно и недопустимо — звезда не должна сравнивать себя с настоящими жертвами, страдающими от насилия.

«Это самое жалкое, что прозвучало из ее уст. Расскажите это детям, которых избивают снова и снова, и которые подвергаются травле со стороны родителей в семьях с жестоким обращением», — сказала журналистка.

Она также задалась вопросом, насколько претенциозна Меган Маркл.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл шантажирует королевскую семью публикацией своих мемуаров.