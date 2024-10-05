Меган Маркл шантажирует королевскую семью публикацией своих мемуаров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Супруга принца Гарри неоднократно намекала на то, что ей «есть что сказать».

Меган Маркл шантажирует королевскую семью публикацией своих мемуаров

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Меган Маркл подогревает слухи о скором выходе своих мемуаров. Супруга принца Гарри уже неоднократно говорила в интервью о дневниках, которые вела, живя в королевском дворце, и намекала на их публикацию. Тем более, что это, по оценкам экспертов, сулит ей миллионы. На это обращает внимание The Mirror.

Публикация мемуаров Маркл ожидалась еще в 2022 году, однако этому помешала смерть королевы Елизаветы II. Сейчас же, как говорят близкие к королевской семье источники, супруга принца Гарри вернулась к прежним планам.

«За последние год или два она пару раз упоминала, что вела дневник, и я думаю, есть все основания полагать, что Меган могла бы написать собственные мемуары», — заявила королевский эксперт Ройя Никкха.

По ее мнению, Маркл прямо указала на намерения опубликовать мемуары, когда публично заявила, что никогда не подписывала ничего, что ограничивало бы ее в высказываниях. Кроме того, ранее супруга принца Гарри подчеркивала, что ей есть что сказать, но она пока не хочет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в окружении принца Гарри и Меган Маркл заговорили о разводе.

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