Женщина умерла после удаления 32 зубов в московской клинике
Следствие выясняет обстоятельства смерти.
Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жительница Московской области скончалась после того, как удалила сразу 32 зуба в стоматологической клинике. Как сообщил источник 5-tv.ru, на их место пациентке планировалось установить импланты, однако женщина не выдержала осложнений после операции.
Тело погибшей было обнаружено в ее доме в поселке санатория имени Герцена Одинцовского городского округа. Как сообщил ее сын, после операции по удалению всех зубов в одной из столичных клиник, ее отправили на восстановление домой.
Обстоятельства смерти пациентки устанавливаются, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») и 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитая боксером жительница Челябинской области найдена мертвой после побега из больницы.
Читайте также
93%
0.03 105.49
0.38
Нашли ошибку?