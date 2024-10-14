Женщина умерла после удаления 32 зубов в московской клинике

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 93 0

Следствие выясняет обстоятельства смерти.

Женщина умерла после удаления 32 зубов в московской клинике

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жительница Московской области скончалась после того, как удалила сразу 32 зуба в стоматологической клинике. Как сообщил источник 5-tv.ru, на их место пациентке планировалось установить импланты, однако женщина не выдержала осложнений после операции.

Тело погибшей было обнаружено в ее доме в поселке санатория имени Герцена Одинцовского городского округа. Как сообщил ее сын, после операции по удалению всех зубов в одной из столичных клиник, ее отправили на восстановление домой.

Обстоятельства смерти пациентки устанавливаются, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») и 109 («Причинение смерти по неосторожности») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что избитая боксером жительница Челябинской области найдена мертвой после побега из больницы.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.10
0.03 105.49
0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:14
Косачев о скандале между Украиной и председателем МПС в Женеве: «Достойно»
19:59
«Может нарушить»: как стресс сказывается на менструальном цикле
19:43
Революция в российской медицине: ученые изобрели пасту, восстанавливающую костную ткань
19:26
Все через постель? Роман Емельянов раскрыл секрет успеха для любого артиста
19:02
Женщина умерла после удаления 32 зубов в московской клинике
18:25
«Ситуация изменилась»: Мишустин заявил, что Россия не нуждается в иностранных продуктах питания

Сейчас читают

Октябрьские сигналы с Запада. В победу Украины уже не верят?
Лянка Грыу мечтает сняться в азиатском кино: «У них совершенно другой подход»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака