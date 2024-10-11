Избитая боксером жительница Челябинской области найдена мертвой после побега из больницы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Избитая уголовником жительница Челябинской области сбежала из больницы и умерла

Избитая боксером жительница Челябинской области найдена мертвой после побега из больницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Женщина оказалась в травматологии в сентябре этого года, но исчезла оттуда, не дождавшись окончания лечения.

В Челябинской области найдено тело жительницы города Троицка, которая самовольно покинула больницу, куда попала после избиения. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на источник.

Женщина оказалась в травматологии в сентябре этого года. По предварительным данным, ее избил знакомый боксер, к которому она заехала, чтобы зарядить телефон. Тот начал к ней приставать, а, получив отпор, пустил в ход кулаки. Ей удалось сбежать и обратиться к медикам, которые диагностировали перелом отростка позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного причинения средней тяжести здоровью и покушение на насильственные действия сексуального характера и начали расследование.

«Проходила лечение. Но в один из дней сбежала из больницы. Нашли ее уже мертвой. Предварительно, смерть не носит криминальный характер», — утверждает источник агентства.

По факту смерти женщины проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сосед расстрелял супружескую пару в Подмосковье. Рассматривается версия, что мотивом его поступка мог послужить конфликт из-за парковочного места.

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