Рекордные суммы на социальные обязательства: главные аспекты федерального бюджета

Рекордные суммы предусмотрены в первую очередь на социальные обязательства. А это увеличение пенсий, выплата пособий и поддержка военнослужащих. Особая роль отводится и финансированию новых нацпроектов. Об этом сегодня говорили на заседании профильного думского комитета, которое было посвящено приоритетам нового бюджета. Все цифры у моего коллеги Антона Золотницкого.

Одобренный правительством, внесенный в Госдуму, прошедший слушания в Совете Федерации — логистика нового бюджета снова возвращает его на Охотный ряд для предметного разбора.

Заседание профильного комитета — обязательная стадия перед рассмотрением бюджета всей нижней палатой парламента. Здесь обсуждаются уже конкретные параметры главного финансового документа страны с тем, чтобы их можно было точечно доработать.

Что менять точно не будут, так это приоритеты нового бюджета, их три: выполнение всех социальных обязательств, повышение обороноспособности и достижение технологического суверенитета. Задачи амбициозные, но они подкреплены общей экономической динамикой.

«В текущем году мы ожидаем рост ВВП на 3,9%, суммарном с 2024 по 2027 годы ВВП вырастет на 13%. Номинал ВВП в этом году составит порядка 196 триллионов рублей, и это почти в два раза больше, чем было в 2020 году», — рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

За сухими цифрами прогнозов стоит благополучие миллионов граждан нашей страны. Неслучайно в новом бюджете на социальную политику предусмотрены рекордные суммы: только в следующем году потратят шесть триллионов, в последующие — больше семи триллионов.

«Больше всего средств на следующий год будет выделено на социальные и социально-инфраструктурные национальные проекты, такие как „Семья“ — 2,8 триллиона рублей, „Инфраструктура для жизни“ — 1,1 триллиона рублей, „Молодежь и дети“ — 460 миллиардов. На указанные цели в 2025 году будет направлено более 80% средств, предусмотренных на национальные проекты», — рассказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Отдельное внимание, конечно, уделили демографическим вызовам. Здесь самый эффективный подход — адресная помощь. Одна из новаций — налоговая выплата для многодетных семей с небольшими доходами. Она заработает с 2026 года, а уже со следующего года развитие получат проверенные временем программы.

«Общий объем „детского бюджета“ в следующую трехлетку составит около десяти триллионов рублей. Основной из инструментариев поддержки семей с детьми — это выплата единого пособия на детей. Всего охватом поддержки государственной будет задействовано около десяти миллионов человек», — отметил министр финансов России Антон Силуанов.

Перспектива даже в трехлетнем бюджете, как ни парадоксально, закладывается на десятилетия. Отсюда и поступательный рост расходов на здравоохранение, за которым стоит строительство перинатальных центров и модернизация первичного звена, и на образование — это уже ремонт школ и детсадов, возведение 25 кампусов мирового уровня к 2030 году. Все это заложено в национальных проектах, на них планируется выделить 40 триллионов рублей.

«Речь идет о всех нацпроектах, они затрагивают все сферы. В первую очередь, социальные — это образование, это здравоохранение, это расходы на науку и так далее. В представленном бюджете все эти цели сбалансированы, потому что если не брать расходы на обслуживание государственного долга, то доходы практически равны расходам, в этом смысле выполняется бюджетное правило», — сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

Не менее важный пункт расходов — поддержание обороноспособности. На это закладывается почти 13,5 триллиона рублей. Детали, конечно, засекречены, но в Госдуме подчеркивают, что за вложениями в ОПК не забудут о главном.

«Под обороноспособностью и безопасностью мы понимаем не только оборонную промышленность, вооружение, армию, но и социальную поддержку военнослужащих, их семей», — сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Наконец, третий приоритет — технологическое лидерство. Он связывает все воедино, ведь только суверенная экономика способна и обеспечивать армию, и гарантировать выполнение социальных обязательств. Расходы в новом бюджете действительно будут расти, но и доходы тоже. В следующем году они превысят 40 триллионов рублей, что точно поможет в решении важнейших задач, стоящих перед страной.