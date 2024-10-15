Одесситка с флагом РФ Елена Чесакова жива — мать рассказала о ее судьбе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 128 0

Мать повесившей флаг РФ в Одессе Елены Чесаковой опровергла слухи о ее смерти

Одесситка с флагом РФ Елена Чесакова жива — мать рассказала о ее судьбе

Фото: BePress/ABACA/ТАСС

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Прежде экс-депутат рады Олег Царев сообщил о возможном убийстве женщины, открыто заявившей о своей пророссийской позиции.

Мать Елены Чесаковой — женщины, арестованной за попытку повесить флаг РФ на постамент снесенного памятника Екатерине II в Одессе — опровергла слухи о ее смерти. Как известно, бывший депутат Верховной рады Олег Царев на днях заявил, что задержанная украинскими правоохранителями по официальной версии скончалась от сердечной недостаточности в следственном изоляторе (СИЗО), но на самом деле была убита.

В разговоре с журналистами RT Надежда, находящаяся в Чехии мама Чесаковой, рассказала о ее судьбе. Активистка, по ее словам, провела за решеткой пару дней, а затем была отправлена под домашний арест на 60 дней. Эту информацию Надежда получила от внуков. Адвокат советует Елене извиниться и признаться, что она не изменила свое мнение о российско-украинском конфликте. Она отказывается.

«Она адвокату сказала: «Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить», — говорит Надежда.

По словам мамы арестованной активистки, их семья родом из Перми и Иркутской области. Все из России, а на Украину их «занесло волей судьбы». Сестры Надежды нашли себе мужей на новом месте и остались там жить. Мама Чесаковой подчеркивает, «в душе они все россияне». И у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно смело она начала высказываться после трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, когда националисты заживо сожгли в здании 48 противников Евромайдана.

Как отметила собеседница агентства, убедить Чесакову уступить и таким образом облегчить свою участь ни к чему не приводят. Она готова к тюрьме, но не к отступлению или отказы от своего мнения. Женщина верит, что Россия отстоит свой город, а он «всегда был русским», и тогда все несправедливые обвинения с нее будут сняты. Надежда также призналась, что была удивлена публикации видео с акцией дочери в соцсетях.

«Казалось бы, это против Украины. Это как бы даже не должны были выставить, но кто-то выставил. Просто очень много людей в душе поддерживают все, что она говорит, но сказать боятся», — заключила она.

Елена Чесакова может получить тюремный срок до трех лет за попытку повесить флаг РФ на Екатерининской площади. Ей вменяют статью об «оправдании «вооруженной агрессии России против Украины».

Ранее в интервью 5-tv.ru политолог Павел Селезнев заявил об эксперименте по превращению Украины в анти-Россию.

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