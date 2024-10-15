Как киевский режим годами превращает Украину в анти-Россию — мнение политолога

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 32 0

Политолог Селезнев: на Украине действует эксперимент по превращению в анти-Росси

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; Из личного архива Павла Селезнева; 5-tv.ru

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Официальная власть не просто пропагандирует русофобию, она преследует любое инакомыслие и карает за пророссийскую позицию.

Власти Украины десятилетиями проводят эксперимент по превращению государства в антипод России. В стране небезопасно не только высказывать пророссийскую позицию, но и иметь нейтральное отношение к Москве, любое мировоззрение, отличное от пропагандируемого киевским режимом, преследуется и карается. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал политолог, декан факультета международных экономических отношений Павел Селезнев.

Как отметил эксперт, считать, что на Украине есть какая-то свобода слова и уж тем более демократия, абсолютно наивно с учетом существования одной единственной официально установленной точки зрения. Эта точка зрения исключает все, что связано с Россией, русским языком, русской культурой. Руководство страны поддерживает и развивает всеобъемлющую ненависть.

«Это же целый эксперимент на протяжении десятилетий, который был проведен, — превращение Украины в анти-Россию. То есть максимальное отрицание всего, что каким бы то ни было образом было связано с Россией, напоминало Россию, позиционировало Россию в позитивном ключе, позитивном свете, российские ценности, российские реалии. Все это не просто под жестким запретом, а это карается и преследуется», — сказал Селезнев.

Политолог убежден, что люди на Украине не имеют права на свободу мысли и даже вероисповедания. На территории страны ведутся открытые гонения представителей Русской православной церкви (РПЦ). Как выразился Павел Селезнев, все те «ужасы, кошмары, которые там творятся», произвол представителей ведомств и правоохранителей, о коих регулярно сообщает пресса и набравшиеся смелости жители, являются признаками откровенно нацистского режима, узурпировавшего власть.

Как известно, 7 октября в Одессе на Екатерининской площади женщина попыталась повесить флаг РФ на постамент снесенного памятника императрице Екатерине II. Свидетели этого поступка помешали ей, а потом ее задержали. Политолог считает, что эта женщина — часть «русского подполья», считающего город российским, взывающего к правде и справедливости. По некоторым данным, она скончалась. Якобы от сердечной недостаточности. Как ранее писал 5-tv.ru, бывший депутат украинской Верховной рады Олег Царев уверен — это было убийство.

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