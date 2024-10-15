Килиан Мбаппе находится под следствием по делу об изнасиловании в Швеции

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Спортсмен хорошо отпраздновал победу команды Франции в Стокгольме, через два дня начались проблемы.

Килиан Мбаппе находится под следствием по делу об изнасиловании в Швеции

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

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У футболиста Килиана Мбаппе, нападающего клуба «Реал Мадрид» и капитана сборной Франции, большие проблемы. Они начались после поездки в Швецию, где он провел вечер в клубе после победы своей команды над сборной Израиля в Лиге наций УЕФА. Издание Expressen сообщило, что шведская полиция расследует дело французского спортсмена — 25-летний Мбаппе обвиняется в изнасиловании и сексуальных домогательствах во время пребывания в Стокгольме.

Подчеркивается, что в отношении футболиста ведется расследование по «обоснованному подозрению» в сексуальном насилии. В шведской системе правосудия такое преступление считается особо тяжким. Звезда мадридского «Реала» теперь находится под следствием.

В материале издания сказано, что Килиан Мбаппе поужинал в Chez Jolie, ресторане в престижном районе Стокгольма Эстермальм, а затем направился в близлежащий ночной клуб под названием V. Журналисты ознакомились с полицейским отчетом, в нем указана дата вменяемого спортсмену преступления. К правоохранителям предполагаемая жертва обратилась через два дня.

«Это дело сейчас находится под контролем прокурора… Я не буду давать дальнейших комментариев, а лучше сошлюсь на прокуратуру», — уклончиво прокомментировал ситуацию представитель полиции Дэниел Викдаль.

Тем временем иски, один грязнее другого, сыпятся на американского рэпера Шона Комбса, известного как Р.Diddу. Его обвиняют в изнасилованиях, вымогательстве и торговле людьми, в делах замешаны наркотики. Ранее 5-tv.ru публиковал последние подробности разбирательств по этому скандальному делу.

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Килиан Мбаппе находится под следствием по делу об изнасиловании в Швеции

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