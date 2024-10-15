Почти два месяца в открытом море: кадры спасения мужчины на Камчатке

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 1 956 0

Опубликованы кадры спасения выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Красноухов; 5-tv.ru

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Трое человек отправились на лодке из Хабаровского края в сторону Сахалинской области, а потом с ними пропала связь.

Кадры с места спасения единственного выжившего после двухмесячного дрейфа в Охотском море мужчины оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео - обессиленный мужчина в ярком спасательном жилете, который дрейфует на небольшом судне катамаранного типа «Байкал 470». Ему сбросили веревку, за которую стали подтягивать к большому кораблю. При этом на кадрах можно заметить, что с небольшой лодки был спущен в воду якорь.

Судно катамаранного типа «Байкал 470» с тремя пассажирами на борту выдвинулось 9 августа 2024 года по маршруту от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. На нем находились два брата и сын-подросток одного из них — сын и отец погибли.

Единственного выжившего обнаружили 14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Первую медицинскую помощь мужчине оказал врач на судне. Пострадавшего и тела погибших должны доставить в Магадан.

Дальневосточная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Восточным межрегиональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, как в США ураган «Милтон» унес в открытое море мужчину на холодильнике.

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