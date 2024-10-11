Сергей Ролдугин и Юрий Симонов выступили с оркестром Московской филармонии

Виолончелист Сергей Ролдугин и дирижер Юрий Симонов выступили совместно с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Концерт был приурочен к многолетнему сотрудничеству выдающихся музыкантов.

В программе выступления прозвучали «Утес» — симфоническая фантазия, соч. 7, «Вокализ», «Элегия» и «Восточный танец» Сергея Рахманинова, а также Симфония № 5 ми минор, соч. 64 Петра Чайковского.

Народный артист РФ Сергей Ролдугин регулярно выступает с оркестром Московской филармонии. Его сотрудничество с народным артистом СССР Юрием Симоновым продолжает удивлять публику эталонным исполнением сложнейших классических произведений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной столице в рамках Форума объединенных культур прошел совместный концерт молодых солистов и Сергея Ролдугина в сопровождении симфонического оркестра Академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Александра Чернушенко.