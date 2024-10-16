Правило пяти секунд? Биолог развеяла мифы об упавшей на пол еде

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Биолог Ляпина: упавшую на пол еду есть нельзя, бактерии попадают на нее сразу

Правило пяти секунд? Биолог развеяла мифы об упавшей на пол еде

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde

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Не стоит дуть на упавший пельмень, чтобы предотвратить размножение на нем бактерий.

Существует неписанное «правило пяти секунд», согласно которому еду, пролежавшую на полу меньше этого времени, можно съесть, поскольку бактерии якобы не успевают на нее попасть. Правда это или ложь — в беседе с NEWS.RU объяснила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Поднимать с пола еду, а тем более ее есть нельзя, независимо от того, что, где и когда упало. Обсеменение бактериями происходит сразу же», — предупредила Ляпина.

Биолог также отметила, что мокрая пища в этом случае куда опаснее, чем сухая. Так, дуть на упавший пельмень или кусочек сыра, а потом есть его, ни в коем случае не стоит.

По словам эксперта, попавшие на еду бактерии, вероятно, вызовут кишечные отравления. И не только.

«Подняв еду с ковра, можно проглотить пылевых клещей или жучков, которые способны вызвать аллергические реакции», — отметила Ляпина.

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Правило пяти секунд? Биолог развеяла мифы об упавшей на пол еде

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