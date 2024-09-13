«Начинает развиваться»: продюсер рассекретил гонорары Настасьи Самбурской

По его словам, вскоре они могут увеличиться в два раза.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что актриса и певица Настасья Самбурская получает от одного до полутора миллионов рублей за выступление. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Страсти».

Продюсер уверен, что артистка сможет увеличить свой гонорар в два раза, когда станет более известной в музыкальной индустрии. Он также отметил талант певицы и ее стремление к развитию.

«Она начинает развиваться. А что такое развитие для творческого человека? Это глоток воздуха, это вдохновение, которое она где-то черпает. Может, в личной жизни, может быть, где-то еще. Это прекрасно», — подчеркнул Дворцов.

Настасья Самбурская прославилась благодаря роли Кристины в сериале «Универ. Новая общага». Примечательно, что актриса появлялась в первых сезонах этого ситкома только в эпизодической роли.

Тогда Самбурская сыграла одну из девушек любвеобильного Майкла. Певческую карьеру она начала в 2012 году. Среди ее успехов есть совместный трек с Кристиной Орбакайте. В 2018 году на совместную песню артисток «Пьяная вишня» вышел видеоклип.

В мае подписчики спросили Настасью, почему она «вдруг решила петь». Актриса ответила, что это желание преследовало ее с самого детства. Она также рассказала, что в восемь лет ее отдали в музыкальную школу по классу аккордеона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Самбурская высказалась о тюбиках, тарелочницах и мужчинах-актерах.