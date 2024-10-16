Кэти Топурия раскрыла секрет стройности после третьих родов

Певице помогли прийти в форму определенные продукты.

Прийти в форму после третьих родов солистка группы «А-студио» Кэти Топурия смогла с помощью правильного питания и домашних продуктов. Об этом она рассказала в беседе с агентством URA.RU.

В июле Топурия родила третьего ребенка. Девочку назвали Николь. Многодетная мама смогла быстро восстановиться и недавно поразила фанатов на концерте своей красивой фигурой. Певица выглядит все так же эффектно и сексуально.

Ее секретом является правильное питание и домашние продукты. Топурия отметила, что у мужа в Белоруссии есть большое хозяйство. Помимо куриц и гусей, на участке обитают кролики и даже павлины.

«У нас и яйца, и молоко очень вкусное… Мы очень любим домашние продукты. Живностью, конечно, занимаются специально обученные люди. У меня просто физически нет времени за хозяйством ухаживать. Но я с удовольствием все ем», — ответила она.

Несмотря на лестные комментарии, певица считает, что она недостаточно стройная и ей нужно похудеть еще на восемь килограммов. Топурия старается держать себя в раках, отказалась от мучного и сладкого.

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