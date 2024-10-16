Опубликованы кадры задержания подозреваемого в подрыве авто бизнесмена в Москве

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 34 0

В результате инцидента пострадали несколько человек, включая шестилетнего ребенка.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; Telegram/Росгвардия/RosgvardOfficial; 5-tv.ru

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Сотрудники СОБРа задержали предполагаемого подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы, в результате которого шестилетнему мальчику рассекло осколками голову. Кадрами со штурмом квартиры поделились в пресс-службе главного управления Росгвардии.

Сообщается, что сотрудники СОБРа задержали мужчину совместными усилиями с коллегами из московского уголовного розыска. На кадрах видно, как подозреваемого скрутили. Причем на видео можно заметить, что у мужчины в квартире оказались бронежилет, ножи, автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

По данным 5-tv.ru, по подозрению в подрыве авто был задержан 50-летний Виталий, который является соучредителем компании, возглавляемлй пострадавшим при подрыве машины. Вместе они владеют долями в нескольких компаниях, управляющими питейными заведениями в крупных городах страны.

Сообщалось, что предположительной причиной инцидента на Профсоюзной улице в Москве стала детонация самодельной взрывчатки. В результате пострадали три человека, в том числе шестилетний ребенок. Последнему рассекло голову, водитель машины получил открытый перелом руки, а у другого пассажира — осколочное ранение бедра.

Ранее 5-tv.ru писал, что была установлена личность хозяина подорванной на юго-западе Москвы машины.

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