В Пакистане проходит саммит глав правительств стран ШОС

О мировой стабильности, в том числе защите финансового сектора, сегодня говорят в Пакистане. Там проходит встреча глав правительств стран ШОС. Россию на ней представляет Михаил Мишустин. Одна из ключевых тем — это развитие новых энергетических проектов. И как сказал премьер Госсовета КНР, Пекин будет расширять сотрудничество с Москвой в этой сфере. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь все расскажет.

Ради саммита глав правительств стран ШОС в столице Пакистана Исламабаде объявили выходные. Здесь вообще предприняты беспрецедентные меры безопасности после недавних терактов в Карачи и Белуджистане.

Флаги всех десяти стран — участниц саммита развешаны по всему Исламабаду. И, наверное, никогда в Пакистане не было столько вывесок, в том числе на русском языке. Вместе с китайским это официальный язык Шанхайской организации сотрудничества.

Российская делегация во главе с премьером страны Михаилом Мишустиным начала день с трехсторонней встречи — с коллегами из Монголии и Китая. В рамках ШОС это уже десятая подобная беседа.

«Ключевые направления определены нашей дорожной картой. Она охватывает практически все сферы: политику, экономику, науку, технику, образование, культуру. Утверждена и программа создания экономического коридора «Китай, Монголия, Россия», — отметил Мишустин.

Сразу после разговора втроем началась двусторонняя встреча — с премьером Госсовета Китая. В коротком приветствии — поздравления китайскому коллеге с 75-летием образования КНР и установлением дипотношений, которые с годами приносят огромную пользу обеим странам.

«Абсолютно убежден, что сотрудничество России и Китая будет способствовать дальнейшему повышению эффективности работы ШОС, позволит в полной мере раскрыть значительный экономический потенциал нашего объединения. У нас, господин Ли Цян, большая содержательная повестка», — подчеркнул российский премьер-министр.

Премьер Китая в свою очередь подчеркнул, что отношения наших стран носят поистине стратегический характер, особенно в условиях сложной международной обстановки.

«На новом историческом старте мы готовы с вами вместе реализовать договоренности на высшем уровне, углубить стратегическое взаимодействие, внести вклад в достижение устойчивого развития, а также мира во всем мире», — заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Дальнейшая часть разговора проходила уже за закрытыми дверьми. Но все это только первая часть визита российской делегации в Пакистан. Главное событие — саммит глав правительств стран ШОС.

«Необходимо приступить к практическому выполнению всех достигнутых в ШОС договоренностей. Приоритетной считаем работу по обеспечению транспортной связанности наших стран по выстраиванию надежных и эффективных логистических маршрутов. Максимально используя транзитный потенциал, как по направлению „Восток — Запад“, так и по направлению „Север — Юг“, мы сможем нарастить грузопотоки и сделать поездки удобными для наших граждан», — отметил российский премьер-министр.

Председатели правительств обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества и развитие связей между странами ШОС и общие инфраструктурные проекты.

У Михаила Мишустина впереди еще две двусторонние встречи — с премьером Пакистана, а следом и Монголии. Последняя, к слову, в саму ШОС не входит, но носит статус страны-наблюдателя организации, как и Афганистан.