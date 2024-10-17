Российские силы освободили село Максимильяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в ежедневной сводке Минобороны России.

«В результате активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

На этом направлении ВС РФ за сутки нанесли ряд успешных ударов по сосредоточениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отразили контратаку штурмовой группы противника и уничтожили до 965 украинских боевиков.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых опорный пункт ВСУ был уничтожен российскими артиллеристами.