ВС РФ освободили населенный пункт Максимильяновка в ДНР

За минувшие сутки на этом направлении было уничтожено до 965 украинских боевиков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российские силы освободили село Максимильяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило в ежедневной сводке Минобороны России.
«В результате активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
На этом направлении ВС РФ за сутки нанесли ряд успешных ударов по сосредоточениям живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отразили контратаку штурмовой группы противника и уничтожили до 965 украинских боевиков.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых опорный пункт ВСУ был уничтожен российскими артиллеристами.
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