Опорный пункт ВСУ был уничтожен российскими артиллеристами. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Опубликовано видео, как опорный пункт ВСУ был уничтожен российскими артиллериста

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Поражение неприятелю нанес расчет РСЗО БМ-21 «Град».

Военнослужащие расчета системы БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли удар по пехоте и технике ВСУ, уничтожив опорный пункт неприятеля. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Атака происходила с расстояния более 14 километров снарядами калибра 122 миллиметров.

Контроль поражения осуществляло разведывательное подразделение с помощью беспилотников. По их данным, все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
17 окт
Сработает план Z: Мария Захарова прокомментировала тезисы победы Зеленского
17 окт
«Через две недели»: Лель сделала шокирующее предсказание о будущем РФ
17 окт
«Облавы за облавами»: жительница Чернигова рассказала, как проходит мобилизация в Незалежной
16 окт
Западные эксперты называют тезисы «плана победы» Зеленского невыполнимыми
16 окт
Восемь выстрелов: раскрыты детали убийства военнослужащего в автомобиле в Подмосковье
16 окт
В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль с участником СВО
16 окт
«Кровавая пена на губах нациста»: Захарова о «плане победы» Зеленского
16 окт
Зеленский впервые представил свой «план победы» из пяти пунктов. Главное
16 окт
«Народный фронт» передал 10 автомобилей УАЗ бойцам «Ахмата» в Курской области
16 окт
ВС РФ отразили девять контратак ВСУ в Курской области за минувшие сутки
+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.26
0.25 106.08
0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
Сплетни по расписанию: звезды на красной дорожке гала-ужина музыкальной премии «Виктория-2025»
6:00
Опорный пункт ВСУ был уничтожен российскими артиллеристами. Лучшее видео из зоны СВО
5:52
Можно ли летать на самолете во время беременности: гинеколог рассказала о противопоказаниях
5:36
«Дополнительные обязанности»: переезд в другой регион РФ грозит штрафом
5:32
Умер актер Армен Степанян, сыгравший в сериале «Карпов»
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Льва

Сейчас читают

Чернигов: мужчин как будто нет вовсе, недовольство властью растет
«Спаивать не буду»: SHAMAN рассказал о регистрации бренда «Я русский!»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака