Опорный пункт ВСУ был уничтожен российскими артиллеристами. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как опорный пункт ВСУ был уничтожен российскими артиллериста
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Поражение неприятелю нанес расчет РСЗО БМ-21 «Град».
Военнослужащие расчета системы БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли удар по пехоте и технике ВСУ, уничтожив опорный пункт неприятеля. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Атака происходила с расстояния более 14 километров снарядами калибра 122 миллиметров.
Контроль поражения осуществляло разведывательное подразделение с помощью беспилотников. По их данным, все цели были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 17 окт
- Сработает план Z: Мария Захарова прокомментировала тезисы победы Зеленского
- 17 окт
- «Через две недели»: Лель сделала шокирующее предсказание о будущем РФ
- 17 окт
- «Облавы за облавами»: жительница Чернигова рассказала, как проходит мобилизация в Незалежной
- 16 окт
- Западные эксперты называют тезисы «плана победы» Зеленского невыполнимыми
- 16 окт
- Восемь выстрелов: раскрыты детали убийства военнослужащего в автомобиле в Подмосковье
- 16 окт
- В Подмосковье неизвестный расстрелял автомобиль с участником СВО
- 16 окт
- «Кровавая пена на губах нациста»: Захарова о «плане победы» Зеленского
- 16 окт
- Зеленский впервые представил свой «план победы» из пяти пунктов. Главное
- 16 окт
- «Народный фронт» передал 10 автомобилей УАЗ бойцам «Ахмата» в Курской области
- 16 окт
- ВС РФ отразили девять контратак ВСУ в Курской области за минувшие сутки
Читайте также
87%
0.25 106.08
0.40
Нашли ошибку?