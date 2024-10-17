Опорный пункт ВСУ был уничтожен российскими артиллеристами. Лучшее видео из зоны СВО

Поражение неприятелю нанес расчет РСЗО БМ-21 «Град».

Военнослужащие расчета системы БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» нанесли удар по пехоте и технике ВСУ, уничтожив опорный пункт неприятеля. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Атака происходила с расстояния более 14 километров снарядами калибра 122 миллиметров.

Контроль поражения осуществляло разведывательное подразделение с помощью беспилотников. По их данным, все цели были уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.