Армия Израиля опубликовала последние кадры с лидером ХАМАС

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Запись сделана с дрона-разведчика в момент, когда Синвара был уже тяжело ранен.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marwan Naamani; 5-tv.ru

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Буквально несколько минут назад представители израильской армии выложили видео, на котором как они утверждают последние секунды жизни лидера организации ХАМАС Яхьи Синвара.

Запись сделана с дрона-разведчика и как утверждает ЦАХАЛ, к этому моменту Синвара уже был тяжело ранен. Он находился в здании на юге сектора Газа. А в следующее мгновение по цели откроет огонь снайпер. В ХАМАСЕ уже подтвердили гибель своего руководителя.

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