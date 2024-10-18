Армия Израиля опубликовала последние кадры с лидером ХАМАС

Буквально несколько минут назад представители израильской армии выложили видео, на котором как они утверждают последние секунды жизни лидера организации ХАМАС Яхьи Синвара.

Запись сделана с дрона-разведчика и как утверждает ЦАХАЛ, к этому моменту Синвара уже был тяжело ранен. Он находился в здании на юге сектора Газа. А в следующее мгновение по цели откроет огонь снайпер. В ХАМАСЕ уже подтвердили гибель своего руководителя.