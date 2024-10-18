Ситуацию с кадровым голодом обсудили на «Финополисе»

Тема преодоления кадрового голода в стране стала одной из центральных на полях форума инновационных финансовых технологий «Финополис», который проходит в образовательном центре «Сириус». Согласно последним социологическим исследованиям, выпускники планируют поступать на экономические и юридические специальности в вузах, при этом рынок испытывает дефицит программистов.

Один из вариантов исправления ситуации предложил Центральный университет. Там полагают, что учить специалистов в сфере IT и бизнеса можно под конкретные запросы крупнейших высокотехнологичных компаний. Таких фирм-партнеров у университета более 40, среди них — «Авито», VK, Т-Банк, Сибур, «Росатом» и другие ведущие компании.

По словам ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича, вуз фактически гарантирует трудоустройство, с учетом спроса на сотрудников нужных рынку специальностей. В этом году вуз принял свыше 500 студентов — это первый поток бакалавриата и третий набор магистрантов. В дальнейшем число учащихся планируется увеличить вдвое.

Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Елена Тумакова рассказала, что в настоящее время идет подготовка изменений в закон «Об образовании». Эти нововведения, в частности, коснутся внедрения новой модели обучения. Кроме того, предполагается сформировать перечень востребованных специальностей, добавила представитель ведомства.