СК возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в центре Луганска

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 149 0

В результате произошедшего один мужчина погиб, пострадала женщина.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля в центре Луганска. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина», — уточнили в СК.

На месте происшествия работают следователи. Проводится ряд экспертиз, включая взрыво-техническую.

Автомобиль в центре Луганска взорвался днем 18 октября прямо посреди многополосной дороги. Как сообщают местные жители, движение в обе стороны перекрыто.

О возможных причинах случившегося пока ничего не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве автомобиля, который прогремел во дворе обычной многоэтажки в Москве. В результате случившегося пострадали три человека: хозяин машины, его шестилетний сын и оказавшийся рядом сосед.

Сообщалось, что взрыв могли устроить конкуренты владельца пострадавшего авто — он является предпринимателем и владеет сетью общепитов по всей России. Позже следователи задержали подозреваемого.

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