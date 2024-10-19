Организм готовится к зиме? Почему осенью люди толстеют

В это время года могут незаметно появиться лишние сантиметры. Как этого не допустить?

Осенью люди часто набирают вес. Почему так происходит и как этого не допустить — рассказала изданию Lenta.ru эндокринолог Елена Островская.

По словам эксперта, с наступлением осени из-за изменения температуры воздуха и сокращения светового дня в организме вырабатывается меньше серотонина. Это может привести к развитию апатии, сезонной хандры и подавленности. Чтобы компенсировать недостаток этого «гормона радости», человек начинает неосознанно есть больше жирной и сладкой пищи.

Кроме того, как отметила эндокринолог, осенью начинается учебный год, что является серьезным стрессом для родителей студентов и школьников. Из-за усталости меняется распорядок дня: не остается сил на прогулки или посещение спортзала.

Кроме того, мешает активному отдыху и переменчивая осенняя погода. Если летом мы проводим много времени на свежем воздухе, например, гуляем или катаемся на велосипедах, то осенью у большинства людей пропадает желание лишний раз выходить на улицу. Такое снижение физической активности неизбежно приводит к набору веса.

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