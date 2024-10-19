Организм готовится к зиме? Почему осенью люди толстеют

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Эндокринолог Островская: человек набирает вес осенью из-за дефицита серотонина

Организм готовится к зиме? Почему осенью люди толстеют

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В это время года могут незаметно появиться лишние сантиметры. Как этого не допустить?

Осенью люди часто набирают вес. Почему так происходит и как этого не допустить — рассказала изданию Lenta.ru эндокринолог Елена Островская.

По словам эксперта, с наступлением осени из-за изменения температуры воздуха и сокращения светового дня в организме вырабатывается меньше серотонина. Это может привести к развитию апатии, сезонной хандры и подавленности. Чтобы компенсировать недостаток этого «гормона радости», человек начинает неосознанно есть больше жирной и сладкой пищи.

Кроме того, как отметила эндокринолог, осенью начинается учебный год, что является серьезным стрессом для родителей студентов и школьников. Из-за усталости меняется распорядок дня: не остается сил на прогулки или посещение спортзала.

Кроме того, мешает активному отдыху и переменчивая осенняя погода. Если летом мы проводим много времени на свежем воздухе, например, гуляем или катаемся на велосипедах, то осенью у большинства людей пропадает желание лишний раз выходить на улицу. Такое снижение физической активности неизбежно приводит к набору веса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен избыток фруктов и ягод в рационе.

+4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
«И в горе, и в радости»: Молоховская рассказала о роли друзей в своей жизни
6:53
«Делают выбор за вас»: как маркетологи заставляют покупать больше товаров
6:31
Хайп или потребность? Игорь Крутой рассказал, почему популярны народные песни
6:14
«Сломя голову несся»: моряк рассказал о своем спасении с перевернувшегося судна на Сахалине
5:33
Организм готовится к зиме? Почему осенью люди толстеют
5:02
Всероссийский день лицеиста: история и традиции праздника

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
Всероссийский день лицеиста: история и традиции праздника
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака