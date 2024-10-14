«Усугубит проблемы»: чем опасен избыток фруктов и ягод в рационе

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 36 0

Диетолог Шейфер: фрукты, выращенные промышленным способом, содержат много сахара

«Усугубит проблемы»: чем опасен избыток фруктов и ягод в рационе

Фото: 5-tv.ru

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Сочные плоды, безусловно, содержат много полезных элементов. Но не стоит забывать, что всему нужно знать меру.

Переедание фруктами и ягодами может грозить проблемами со здоровьем, так как они содержат слишком много сахара. Об этом в беседе с Lenta.ru предупредила врач-диетолог Анна Шейфер.

Она подчеркнула, что еще 30 лет назад в плодах содержалось в пять раз меньше сахара, чем сегодня. Речь идет о фруктах, выращенных промышленным способом. Поэтому так важно соблюдать дневную норму — около 200 граммов. Особенно обращать внимание на это стоит тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Избыток потребляемой фруктозы идет на синтез триглицеридов и мочевой кислоты. Это важно при наличии метаболического синдрома, избыточного веса, сахарного диабета II типа, неалкогольной жировой болезни печени, при подагре, высоком уровне триглицеридов, так как избыток потребляемой фруктозы усугубит данные проблемы», — подчеркнула специалист.

Вместе с тем все же не стоит забывать о пользе фруктов и ягод: это витамин С, калий, бета-кератин и многие другие важные для организма микроэлементы. Также Шейфер советует включать в рацион больше дикорастущих ягод, например, бруснику и клюкву.

Раннее 5-tv.ru объяснил, можно ли мед считать альтернативой сахару для похудения.

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