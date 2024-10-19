«Ты вообще знаешь, кто мой папа?» — какой растет дочь Тимати

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Дочь Тимати не пользуется тем, что ее папа рэпер

«Ты вообще знаешь, кто мой папа?» — какой растет дочь Тимати

Фото: www.globallookpress.com/Timati

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Воспитанием девочки занимается бабушка рэпера.

Дочь рэпера Тимати — Алиса — раньше пользовалась тем, кто ее папа, чтобы похвастаться. Об этом рассказала бабушка девочки Симона Юнусова в своем личном блоге.

Мама Тимати играет одну из важных ролей в жизни внучки и занимается воспитанием. По словам Симоны, она старается привить ребенку необходимые качества. Чтобы Алиса «горела» к жизни.

«Ну, наверное, она мне рассказала, что вообще не надо никогда хвастаться. Ну, то есть хвастаться, кто у тебя папа, кто мама… Вообще, когда была маленькой, хотела этим пользоваться: «Ты вообще знаешь, кто мой папа?», — ответила Алиса.

Но с возрастом дочь рэпера перестала пользоваться своим положением. От этого ее как раз отучила бабушка.

Алиса появилась на свет в 2014 году, когда у рэпера был роман с Аленой Шишковой. Но в 2015 году родители девочки разошлись. По одной из версий, причина расставания был роман Тимати с Анастасией Решетовой, которая потом родила ему сына Ратмира.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мама Тимати сделала шокирующее признание.

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