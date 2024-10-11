Мама Тимати сделала шокирующее признание: «Меня зовут Симона, и я — наркоман»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Мама Тимати призналась в зависимости от капель для носа

Мама Тимати сделала шокирующее признание: «Меня зовут Симона, и я — наркоман»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Родительница артиста призналась, что много лет страдала от этой зависимости, но теперь решила покончить с ней раз и навсегда.

Мама рэпера Тимати — Симона Юнусова — страдает от зависимости пользоваться лекарственными препаратами для носа. Этот секрет она рассказала в своем личном блоге.

«Меня зовут Симона, и я — наркоман, человек, зависимый от сосудосуживающих капель. В каждой сумке у меня пузырек, без которого я не могу выйти из дома. Я лечилась всеми доступными способами, на некоторое время помогало, потом возвращалось вновь», — написала Симона.

Мама рэпера посетила клинику, где ей промыли нос и посмотрели его состояние изнутри. Кроме искривленной перегородки, врачи обнаружили разрастание тканей от постоянного пользования каплями. К сожалению, чтобы начать самостоятельно дышать без лекарств, необходимо делать операцию.

Симона порекомендовала всем не увлекаться подобными средствами. В комментариях под постом подписчики также поделились своей зависимостью от носовых капель. Оказывается, это довольно распространенная проблема.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рэпер Тимати и его брат Артем подарили своей маме новую квартиру.

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