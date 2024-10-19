Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Срочная новость 58 0

На месте происшествия работают экстренные службы.

Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В городе Кирсанов Тамбовской области произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого возникло возгорание. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 04:55 в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кирсанов, улица Коммунистическая, дом 29», — говорится в сообщении.

По словам Егорова, взрыв произошел на четвертом этаже, есть разрушения. По предварительной информации, погибли два человека.

Остальных людей эвакуировали, всем оказывается помощь. Предварительно, восемь жильцов были доставлены в больницу.

Глава региона подчеркнул, что пожар был локализован около шести часов утра. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подозреваемый во взрыве газа в жилом доме в Уфе мог желать смерти соседу. Бытовой газ взорвался в квартире на втором этаже. В самом жилище сразу же вспыхнул пожар. Серьезно пострадали два человека. Осколочное ранение получила молодая женщина, которая проживала по соседству.

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