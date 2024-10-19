Националисты продолжают терпеть поражение на поле боя.

Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» поразили огневые точки националистов, оборудованные в брошенных мирными жителями домах частного сектора, на кураховском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В одном из населенных пунктах расчеты беспилотных летательных аппаратов выявили огневые точки противника, оборудованные в брошенных людьми домах, а также передвижение живой силы противника.

Все координаты были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Последние же с закрытых огневых позиций и нанесли из «Акаций» удар по врагу.

Спецоперация России по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.