Опубликованы кадры уничтожения российскими «Акациями» позиций боевиков ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Националисты продолжают терпеть поражение на поле боя.
Расчеты самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» поразили огневые точки националистов, оборудованные в брошенных мирными жителями домах частного сектора, на кураховском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В одном из населенных пунктах расчеты беспилотных летательных аппаратов выявили огневые точки противника, оборудованные в брошенных людьми домах, а также передвижение живой силы противника.
Все координаты были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Последние же с закрытых огневых позиций и нанесли из «Акаций» удар по врагу.
Спецоперация России по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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