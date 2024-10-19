ФСИН проверила Лерчек после сообщений о нарушений ею условий домашнего ареста

Не так давно в Сети распространилась информация о том, что знаменитость незаконно покинула место проживания.

Известная блогер Валерия Чекалина под псевдонимом Лерчек, против которой не так давно возбудили уголовное дело, не нарушала условий домашнего ареста. Об этом сообщило ГУ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Московской области.

Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что звезда нарушила условия вынесенной меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 ноября. Ложный слух был опровергнут.

«Информация <…> о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны Валерии Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано», — говорится в сообщении ФСИН на официальном сайте ведомства.

Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалину грозит до десяти лет лишения свободы. Они обвиняются в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Уточнялось, что преступление, в совершении которого обвиняют Валерию, связано с ее фитнес-марафонами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит Лерчек и ее экс-мужу по новому уголовному делу.