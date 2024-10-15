Вряд ли выкрутятся: что грозит Лерчек и ее экс-мужу по новому уголовному делу

Лерчек и ее экс-супруга отправили под домашний арест. Что грозит блогерам из-за нового уголовного дела, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Против блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и ее бывшего мужа Артема Чекалина возбудили новое уголовное дело. Почему на этот раз им вряд ли удастся избежать тюрьмы? Почему блогер вдруг забыла, что знакома с собственным адвокатом Катей Гордон? А Лера Кудрявцева не смогла подобрать литературных слов, комментируя произошедшее. Елена Блиновская распродает имущество, но есть ли в этом смысл? И кто еще из инфоблогеров может оказаться на скамье подсудимых? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Было прекращено уголовное дело по легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления. Собственно говоря, все, история закончена», — уточнил адвокат Чекалиных Константин Третьяков весной 2024-го.

«Долги по налогам выплатили, а отмывание средств, добытых преступным путем, куда делось?» — задался вопросом предприниматель Андрей Ковалев.

Несколько месяцев назад Валерия и Артем Чекалины погасили полумиллиардный долг перед налоговой и заявили: со старым покончено, впереди новая жизнь с чистого листа. И вроде бы сдержали слово. Еще во время судебного процесса приняли решение и развелись.

«Я действительно старалась делать все возможное и как партнер, и как жена, и как бизнес-поддержка», — призналась блогер Валерия Чекалина.

«Я со своей стороны сделал, не знаю, на 100% все возможное, чтобы сохранить семью», — подчеркнул блогер Артем Чекалин.

Развод Лерчек, похоже, пережила легко: снималась в реалити-шоу и готовила к запуску новый продукт под личным брендом.

«Я вернулась обновленной, другой, повзрослевшей», — заверила Валерия Чекалина.

Рассказы о новой жизни оказались очередной сказкой блогеров. Оставшиеся едва ли ни с чем после погашения долгов по первому уголовному делу они зажили с прежней страстью: дизайнерские наряды, частные самолеты, элитные курорты. Все карты Чекалиным снова смешала полиция.

«Чекалины и их бизнес-партнер реализовывали россиянам через интернет курс фитнес-марафона, заключая при этом договоры с иностранными юридическими лицами. А оплату направляли на счета зарубежного банка. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 миллионов рублей», — рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По данным следствия, деньги доверчивых подписчиков уходили на счета в банки ОАЭ. Несмотря на громкий развод, зарабатывать Чекалины решили, как и прежде, вместе. Вместе идут и по уголовному делу. Кроме того, Валерию и Артема подозревают в проведении валютных операций по подложным документам.

«Фигуранты представляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — дополнила Нефедова.

«Именно по этой статье максимальное наказание с учетом того, что речь идет об особо крупном размере, — от пяти до десяти лет лишения свободы, а также штраф», — объяснил юрист Вячеслав Ягодинский.

Лерчек уверяет: она не знала, что деньги подписчиков уходят на счета банков в Персидском заливе. И вообще была всего лишь лицом рекламной кампании. Этой же позиции придерживается ее адвокат Екатерина Гордон.

«Я, как юрист, который занимался ее разводом, рассказываю вам: у Валерии нет никаких эмиратских счетов. У нее нет никакой эмиратской недвижимости. И если что-то происходило, то происходило за ее спиной и как раз с целью ее обокрасть», — уточнила Гордон.

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Кто и кого обокрал, разбирается следствие. А вот бывшая телеведущая, а теперь адвокат Гордон к этому делу отношения больше не имеет. Неожиданно Лерчек отказалась от ее услуг. И вообще попыталась откреститься от самого факта знакомства со звездной защитницей.

«Вероятно, Лера в стрессе и под давлением того самого следователя, которого я обвинила и обвиняю в превышении полномочий, в ночных допросах незаконных. Под давлением этого следователя и, может быть, Артема… Лера заявляет о том, что она во мне не нуждается. И вообще, как бы кто это она толком не знает», — рассказала адвокат.

Ведущая Лера Кудрявцева вступилась за подругу Катю Гордон. Назвала Лерчек предательницей и, не выбирая выражений, высказала все, что думает о доходах блогера.

«Серия сторис у нее стоит 13 миллионов. Врачи и педагоги имеют мизерную зарплату, а эти, прости господи, не знаю кто, гребут лопатой миллионы долларов. 220 миллионов годовой рекламный контракт. Никогда бы в жизни не написала бы такое и не стала бы возмущаться, но если человек — *****, тогда пусть уж об этом все знают», — заявила телеведущая.

Чекалиных отправили под домашний арест до 26 ноября 2024. Им запретили общаться друг с другом, пользоваться телефоном, но самое страшное — выходить в интернет. В суде Лерчек разрыдалась. Сказала, что только в сети она может заработать на еду детям. Суд был непреклонен и слезам не поверил.

«Это примерно как бандит жаловался бы: вы знаете, вот моя дубинка, ей я бью по голове бабушек, и мне другого способа заработать на жизнь нет. Это смешно», — высказался Ковалев.

Эксперты считают, что у Чекалиных есть все шансы разделить участь своей коллеги по цеху. Королева марафонов Елена Блиновская уже почти год в СИЗО.

«Я ее, кстати, очень долгое время поддерживала и защищала: как мама, мне ее жалко было и так далее. Но один момент для меня перевернул все: когда она пыталась сбежать из нашей страны. Ты любишь свою аудиторию, свою страну, в которой ты заработала, извините, ярды или сколько там», — выразила мнение певица Анна Калашникова.

Недавно стало известно: Блиновская плохо себя чувствует. У нее поднялась температура и болит горло. Но, по словам адвокатов, куда больше здоровья Елену сейчас волнует судьба имущества. Уже продана трехкомнатная квартира в центре столицы. Правда, вырученных 90 миллионов рублей хватило на погашение едва ли десятой части миллиардного долга. Сейчас юристы блогера пытаются найти покупателей на ее люксовый автопарк.

«Имеется некоторое имущество, на которое найдены были покупатели. С этими покупателями заключаются предварительные договоры, открывается аккредитив в банке. Аккредитив должен раскрываться в пользу налоговой службы», — объяснил адвокат Блиновской Иван Морозов.

Но даже если удастся продать все машины и недвижимость, Блиновская не сможет погасить долг перед государством.

«Пусть она вместе с Чекалиной шьет гимнастерки для фронта. Вот швейный цех, инфомошенницы шьют гимнастерки, а инфомошенники копают окопы на передке. Нечего им сидеть в теплоте и в комфортных условиях», — заявил предприниматель Ковалев.

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Между тем в мае 2023-го налоговая начала проверку еще одной звезды интернета — квантового психолога Инны Тлиашиновой. В результате выяснилось: мастер разборов, как сама себя называет блогер, продает свои курсы по пять миллионов рублей. Однако ни одной компанией не владеет. В настоящее время четыре из пяти контор, где Тлиашинова была совладелицей, ликвидированы, а одна передана другому лицу. Эксперты утверждают, что это как раз может говорить о попытке уйти от налогов.

«Мы реально с партнерами три недели прорабатывали наше подсознание и квантовые поля, и наша выручка выросла в два раза за первую неделю», — гордилась Инна Тлиашинова.

Как показала практика, отправка желаний в космос не препятствует работе следователей. И вряд ли манипуляции с тонкой материей на квантовом уровне избавят от ответственности за махинации с налогами.