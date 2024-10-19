«Все сплетни»: сын Василия Ливанова рассказал о самочувствии отца после операции

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 35 0

Сын актера Борис Ливанов рассказал о состоянии отца после операции на сердце

«Все сплетни»: сын Василия Ливанова рассказал о самочувствии отца после операции

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Недавно актера вывели из состояния комы.

Актер Василий Ливанов чувствует себя хорошо после выписки из больницы. Об этом в беседе с ТАСС сообщил его сын Борис Ливанов.

На просторах сети недавно появилась информация о резком ухудшении состояния актера. Его сын был вынужден опровергнуть распространяющиеся слухи.

«Все врут, все сплетни», — рассказал Борис Ливанов.

По сообщениям СМИ, 29 сентября актера доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у него ишемический инсульт. Его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких после остановки сердца. 11 октября появилась информация, что актер все также находится в реанимации в тяжелом состоянии, но 15 октября его сын Борис Ливанов отметил, что отец вернулся домой и чувствует себя хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что «русский шерлок Холмс» перенес операцию — у него удалили тромб. Динамика состояния актера оценивалась как положительная. Затем поступило сообщение о том, что у него загноилась послеоперационная рана.

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