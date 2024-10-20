Силы ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над регионами России
Наиболее массивной атаке подверглась Курская область.
Фото: © РИА Новости
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за минувшую ночь 110 украинских беспилотников самолетного типа над семью регионами России. Об отражении массированной атаки со стороны киевского режима рассказали в Минобороны страны.
Как указали в ведомстве, больше всего дронов противника было уничтожено над территорией Курской области — 43. Также было уничтожено 27 беспилотников в Липецкой области, 18 — в Орловской, восемь — в Нижегородской, семь — в Белгородской, шесть — в Брянской, и еще один — в Московской.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три мирных жителя пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области.
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