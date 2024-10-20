В поселке Якутии мужчина провалился под лед во время рыбалки

В Якутии в районе поселка Кангалассы рыбачивший мужчина провалился под лед. К нему на помощь пришли местные жители. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Пострадавшего заметили двое мужчин. Один из них подполз на коленях к полынье и при помощи ледобура помог рыбаку выбраться на поверхность.

Согласно статистике, ежегодно в ледяной воде гибнет порядка 150 человек. Для одного человека безопасной считается толщина льда не менее семи сантиметров. Для пешей переправы, в том числе группой людей, — 15 и более сантиметров. Для автомобилей — не менее 30.

Рыбаки измеряют толщину ледяного покрытия специальными ледобурами. Но даже это не защищает на 100%. На лед не надо выходить после первого мороза. Не стоит испытывать его прочность ударами ноги. Не нужно делать лунки на расстоянии менее пяти-шести метров одна от другой. При себе надо иметь спасательные средства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что делать, если провалился под лед.