«Ты для меня самое дорогое»: сын Прилучного поздравил отца с праздником

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 29 0

Сын Прилучного поздравил отца с праздником

«Ты для меня самое дорогое»: сын Прилучного поздравил отца с праздником

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Мальчик выложил в соцсетях фото с папой и сестрой.

В День отца сын актера Павла Прилучного Тимофей обратился к родителю со словами поздравления. Послание папе мальчик оставил в своих соцсетях в подписи под опубликованным снимком.

«Папа, я тебя обожаю и ты для меня самое дорогое», — написал Тимофей.

Вероятно, мальчик не сильно хочет покидать папу, чтобы вернуться в дома матери Агаты Муцениеце, как предписывает постановление суда, который женщина выиграла накануне.

Кроме того, прервать молчание решил и сам Прилучный, впервые прокомментировав завершившийся процесс.

«Я счастлив, что у меня трое замечательных детей, с которыми я стараюсь проводить все свободное время. В последние месяцы обо мне и моей семье много говорят и пишут. И мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению», — подчеркнул актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный все еще не вернул сына Муцениеце.

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